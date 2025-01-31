6 Yıl Önceki Cinayeti Kızı İtiraf Etti

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 2019 yılında Şirinevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Cengiz Karademir’den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, içeride Karademir’in cansız bedenini buldu.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek Karademir’in eski eşi E.U’nun sevgilisi Ş.A. ile birlikte cinayetten bir yıl sonra evini satıp Karabük’e taşındığını tespit etti. İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı düzenlenen operasyonla E.U., kızı N.K. ve Ş.A. gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelileri çapraz sorguya aldı. İfadelerinde, olay anında evde olmadıklarını savundular. Ancak polis, teknik çalışmalarla üç şüphelinin de Cengiz Karademir’in cesedinin bulunduğu gün evde bulunduğunu belirledi.

ADLİ RAPOR VE İTİRAF

Adli Tıp Kurumu’ndan alınan ek rapor, Cengiz Karademir’in boğularak öldüğünü ortaya koydu. Bu süreçte, kızı N.K.’nın itiraflarda bulunduğu bildirildi.