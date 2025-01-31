6 Yıllık Cinayet Eski Eşi Tarafından Çözüldü

ŞÜPHELİ ÖLÜMDE SIR PERDESİ ARALANDI

5 çocuk babası Cengiz Karademir’in gizemli ölümü üzerine önemli gelişmeler yaşandı. Cengiz Karademir’in kızı, katıldığı televizyon programında olayla ilgili kritik bilgiler verdi. Bu itiraflar, 6 yıllık bir cinayetin çözülmesine katkı sağladı. Yapılan araştırmalar sonucunda Karademir’in eşinin ve onun sevgilisinin tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Merkez Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde yaşayan Cengiz Karademir (48), 2019 yılında evinde ölü bulundu. Öldüğü ilk etapta doğal yollardan gerçekleştiği düşünülerek toprağa verildi.

İFADELERİN ÇELİŞKİSİ

Olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra Karademir’in boşanmış olduğu eşi E.U, evini satıp sevgilisi Ş.A ile Karabük’e taşındı. Bu durum, yetkililerin dikkatini çekti. İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayı daha derinlemesine incelemek için özel bir ekip kurdu. Ekip, Karademir’in kızı N.K, eski eşi E.U ve sevgilisi Ş.A’nın olay anında evde bulunmadıklarını söylediği ifadeleri üzerine teknik çalışmalar yaptı ve 3 şüphelinin olay saatinde evde olduğunu tespit etti.

POLİSİN GİRİŞİMLERİ VE İTİRAFLAR

Polis, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndan yeni bir rapor talep etti. Düzenlenen raporda, Cengiz Karademir’in boğularak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yapılan saha araştırmalarında, Karademir ile eski eşi E.U. arasında uzun süre maddi anlaşmazlıkların var olduğu belirlendi. Gaziantep Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. E.U, Ş.A. ve N.K gözaltına alındı. Çapraz sorgulamalara tabi tutulan N.K, annesinin sevgilisi olan Ş.A’nın babası Karademir’i boğarak öldürdüğünü ifade etti. Üç şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cengiz Karademir’in gizemli ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu oldu. Cinayetin aydınlatılmasını isteyen çocuklar, anneleri ve annelerinin sevgilisi hakkında suçlamalar yöneltti. Karademir’in kızı, canlı yayında babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve ölümünden annesi ile onun sevgilisinin sorumlu olduğunu dile getirdi.