66 Yaşında 10. Kez Anne Oldu

HİDEBRANDT YENİ ÇOCUĞUNU KUCAGINA ALDI

Berlin Duvarı Müzesi Başkanı 66 yaşındaki Alexandra Hildebrandt, 19 Mart’ta Berlin’deki Charite Üniversitesi Tıp Merkezi’nde geleneksel doğum yöntemi olan sezaryenle 10. çocuğunu dünyaya getirdi. Bu mutluluğunu paylaşan Hildebrandt, çocuk sayısını artırmanın önemine vurgu yaparak insanları teşvik etmek istediğini ifade etti.

BÜYÜK AİLE OLMAK HARİKA

Hildebrandt, “Geniş bir aileye sahip olmak harika.” şeklinde bir açıklama yaptı. Beslenme ve yaşam tarzı hakkında da bilgiler veren Hildebrandt, sağlıklı yaşamın temel unsurlarını paylaştı.

SAĞLIKLI YAŞAM STİLİ

Bild Gazetesi’ne verdiği demeçte, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve spor aktiviteleri ile ilgili olarak, “Çok sağlıklı besleniyorum, düzenli olarak bir saat yüzüyorum, iki saat yürüyorum, sigara ya da içki içmiyorum ve hiç doğum kontrol hapı kullanmadım.” dedi. Uzmanların dikkat çektiği bir konu ise kadınlarda doğurganlık oranının 40 yaşından sonra hızla azalması.