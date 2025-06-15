664. Tarihi Kırkpınar Güreşlerine 40 Pehlivan Katılacak

664. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ’NE KATILAN BAŞPEHLİVANLAR

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 40 başpehlivan sahne alacak. Edirne’de bulunan Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek bu organizasyonda toplam 40 başpehlivan kol bağlayacak. CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde geçen yıl ilk 32’de yer alan pehlivanlar, Kırkpınar’a doğrudan katılım sağlayacak. Yağlı Güreş Ligi’nin bu yılki üçüncü etabında Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrası oluşan puan durumuna göre Kırkpınar’a katılacak “ilave 8 başpehlivan” da belirlendi. Bu isimler Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan) olarak kayıtlara geçti. İlgili 8 başpehlivan, birinci turda dördüncü torbadaki güreşçilerle eşleşecek.

KEMER MÜCADDELİ LİDER PEHLİVAN

Kırkpınar’da son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl da birinciliği elde etmesi durumunda ebedi altın kemerin sahibi olma başarısını gösterecek. Tarihte son olarak, 1997 yılında efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, Kırkpınar’ın ebedi sahibi olmayı başardı. 4-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde baş boyunda mücadele edecek pehlivanlar ise şu şekilde sıralanıyor:

BİRİNCİ TORBADAKİ PEHLİVANLAR

Birinci torbada yer alan pehlivanlar: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz ve Serdar Yıldırım.

İkinci torbada bulunan pehlivanlar: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç ve Yıldıray Akın.

ÜÇÜNCÜ TORBADAKİ PEHLİVANLAR

Üçüncü torbadaki pehlivanlar: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya ve Nedim Gürel.

DÖRDÜNCÜ TORBADAKİ PEHLİVANLAR

Dördüncü torbada yer alanlar: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz ve Seçkin Duman.

BEŞİNCİ TORBADAKİ PEHLİVANLAR

Beşinci torbada bulunan pehlivanlar: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç ve Ali Güngör Ekin.