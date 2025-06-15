664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanları Belli Oldu

664. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, tam 40 başpehlivanın katılımıyla gerçekleşecek. Bu yılki güreşlerde CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde geçen yıl ilk 32’de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar’a doğrudan iştirak edecek. Ayrıca Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrasında oluşan puan durumuna göre “ilave 8 başpehlivan” belirlenmiş durumda.

BAŞPEHLİVANLARIN LİSTESİ AÇIKLANDI

Yapılacak organizasyonda, Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan), Kırkpınar listesine adını yazdıran başpehlivanlar. Bu 8 başpehlivan, 1. turda 4. torbadaki diğer güreşçilerle eşleşecek.

EBEDİ ALTIN KEMER İÇİN MÜCADELE

Son iki yılın şampiyonu olan Yusuf Can Zeybek, bu yıl da birincilik elde etmesi durumunda ebedi altın kemerin sahibi olmayı hedefliyor. Altın kemer, daha önce efsane başpehlivan Ahmet Taşçı tarafından 1997’de kazanılmıştı. 4-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde baş boyu için mücadele edecek pehlivanların sıralaması ise şöyle:

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin