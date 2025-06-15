664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 40 Pehlivan Mücadele Edecek

KIRKPINAR YAGLI GÜREŞLERİNDE KATILIMCILAR BELİRLENDİ

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 40 başpehlivan şeklinde bir mücadele yer alacak. Edirne’de bulunan Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek bu organizasyonda 40 başpehlivan kol bağlamak için sahaya çıkacak. CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde geçen yıl ilk 32’deki başpehlivanlar, Kırkpınar’a doğrudan katılacak. Bu yılki Yağlı Güreş Ligi’nin 3. etabı olan Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrası oluşan puan durumu ile Kırkpınar’a katılacak ilave 8 başpehlivan da belirlendi.

YENİ ADAYLAR KIRKPINAR İÇİN BELİRLENDİ

Kırkpınar’da yer alacak 8 başpehlivan şu isimlerden oluşuyor: Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan). Bu başpehlivanlar, 1. turda 4. torbadaki güreşçilerle eşleşecek.

EBEDİ ALTIN KEMER İÇİN MÜCADELE EDİLECEK

Kırkpınar’da son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl birinciliği elde etmesi durumunda ebedi altın kemerin sahibi olma fırsatı bulacak. En son bu unvanı 1997’de efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı elde etmişti. 4-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde baş boyunda mücadele edecek olan pehlivanlar listesinin detayları şöyle:

BİRİNCİ TORBA: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İKİNCİ TORBA: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

ÜÇÜNCÜ TORBA: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

DÖRDÜNCÜ TORBA: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

BEŞİNCİ TORBA: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin