7 Milyarlık Vurgun Çarkı: 67 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemiyle pek çok insanı mağdur eden bir şebekeye dair operasyon başlattı. İstanbul merkezli olarak 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 102 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

PARALAR KAPALIÇARŞI’DA YURT DIŞINA ÇIKARILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yürütülen çalışma sonucunda, şebekenin mali işlerini yöneten şüphelilerin, suçtan elde edilen paraları kripto varlıklara çevirdiği belirlendi. Şebekenin muhasebecileri, yaklaşık 7 milyar lira değerindeki parayı, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları aracılığıyla Türkiye dışına çıkardıkları tespit edildi.

67 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 67 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden beşinin yurt dışında, üçünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 27 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor.

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklara, 22 araca, 17 motosiklete ve değerleri toplamda 150 milyon lirayı bulan dokuz taşınmaza el konuldu.