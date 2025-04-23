“7’nin 4 ve Üzeri 184 Artçı”

AFAD’DAN GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ

AFAD, sosyal medya hesabından Silivri’deki depremle ilgili gelişmeleri paylaştı. “Bugün 12.49’da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir. Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür.” ifadesi kullanıldı. Bildiride, dış merkezden 300 km yarıçaplı bir alanda hissedildiği belirtildi. “Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir.” denildi. Ayrıca, artçı sarsıntıların doğuya doğru yaklaşık 10-15 km’lik bir hat üzerinde yoğunlaştığı ve özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplandığı kaydedildi.

SÜREKLİ GİZLİ EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME

Bildiride, depremin ardından AFAD ‘Deprem Bilim Kurulu’ üyelerinin toplanarak değerlendirme yaptığı belirtildi. “Bilim kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecektir.” denildi. Deprem Bilim Kurulu Yerbilimi Üyeleri, “6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir.” açıklamasında bulundu. Kırılma mekanizmasında sağ yanal doğrultu atımlı bir hareket tespit edildiği ifade edildi. İlk analizler, yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını gösteriyor. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirmenin 30 cm civarında olduğu belirtildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Ayrıca, yapısal hasarların tespitinin yerinde inceleme gerektiren bir süreç olduğu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı. “Şu ana kadar 112’ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296’sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir.” denildi. Vatandaşların riskli binalara girmemeleri ve teknik görevlilerin incelemesi beklenene kadar uzak durmaları önerildi. “Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir.” şeklinde bir açıklama yer aldı.

SOSYAL MEDYADA DİKKATLİ OLUNMALI

Son olarak, vatandaşların resmi kurumlardan gelen açıklamaları dikkate alması gerektiği vurgulandı. “Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz.” denildi. Ayrıca, İstanbul ve depremi hisseden illerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği belirtildi.