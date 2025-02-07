7 Şubat 2025 Altın Fiyatları ve Tahminler

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Altın fiyatları, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri tarafından dikkatle izleniyor. Özellikle ABD-Çin ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler ve ekonomik belirsizlikler, altının güvenli liman özelliğini artırarak değerini yükseltiyor. Citigroup’un analizleri ise altının artış trendinin süreceğini, ons fiyatının 3 ay içinde 3000 dolara ulaşma olasılığının bulunduğunu gösteriyor. 7 Şubat 2025 Cuma günü Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları güncel olarak merak ediliyor. Altın fiyatları, ABD istihdam raporu öncesinde rekor seviyelere yaklaşmış durumda. Jeopolitik gerginlikler ve ekonomik kaygılar, güvenli limana olan talebi artırmaya devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3296 liradan başlamış ve şu an 3318 liradan işlem görüyor. 7 Şubat 2025 Cuma günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

– GRAM ALTIN FİYATI

– Alış: 3.317,9170

– Satış: 3.318,3330

– ALTIN/ONS FİYATI

– Alış: 2.867,3400

– Satış: 2.867,9800

– ÇEYREK ALTIN FİYATI

– Alış: 5.308,7100

– Satış: 5.425,1800

– CUMHURİYET ALTINI FİYATI

– Alış: 21.233,4100

– Satış: 21.633,5700

– TAM ALTIN FİYATI

– Alış: 21.791,00

– Satış: 21.958,00

– YARIM ALTIN FİYATI

– Alış: 10.584,73

– Satış: 10.851,35

– ZİYNET ALTINI FİYATI

– Alış: 21.235,82

– Satış: 21.636,33

– ATA ALTIN FİYATI

– Alış: 21.983,17

– Satış: 22.534,57

– 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

– Alış: 1.817,39

– Satış: 2.689,43

– 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

– Alış: 3.048,76

– Satış: 3.214,93

ANALİST YORUMLARI

Analistlerin yorumları, Citigroup’un altının boğa piyasasına devam edeceğini ve üç ay içinde ons fiyatının 3000 dolara ulaşma potansiyeli gördüğünü belirtiyor. Bu tahminler, altın fiyatlarının yükseliş trendinin devam edeceğine dair umut veriyor. Not: Yukarıdaki fiyatlar anlık değişebilir. Güncel değerler için TIKLAYINIZ.