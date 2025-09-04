7 Yüzme Havuzu, 126 Odası Var!

BERLUSCONI’NE AİT LÜKS VİLLA VE GEÇMİŞİ

Emlak sektöründe önemli bir figür olan ve 7 milyar dolarlık servete sahip olduğu ifade edilen eski başbakan Berlusconi’nin, Bunga Bunga Partisi’nden çekilen fotoğrafları 2013 yılında geniş yankı uyandırmıştı. Ardından vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle yargılanıp ceza alan Berlusconi, kamu hizmetlerinden men edilerek 2023 yılında hayata veda etti.

VİLLA HAKKINDA DETAYLAR

Porto Rotonda yakınlarındaki Ville Certosa’ya 500 milyon Euro değer biçildiği ve bir Arap zenginin villayı satın almak istediği bildirildi. 120 hektar alan üzerinde yer alan bu muazzam yapıda yedi yüzme havuzu ve bir volkan bulunuyor. Afrika usulü seks ritüellerinin ardından satışa sunulan villa, daha önce alıcı bulmakta zorlanmıştı. Villanın 126 odası ve toplamda 4500 metrekare yaşam alanı bulunuyor. 180 metrekarelik garajı, birkaç şelalesi ve nadir orkidelerin yetiştiği seraları ile bu lüks malikane göz kamaştırıyor. Berlusconi, villasında ABD’nin eski başkanı George W. Bush, İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair ve Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi isimleri de ağırlamıştı.