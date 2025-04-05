71 İlde Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

516 KİŞİ TUTUKLANDI: UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA BÜYÜK BAŞARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 516 kişinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, “19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından 71 ilde, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 15 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 484 kg uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1.044 şüpheli yakalandı. 516’sı tutuklandı. 138’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” dedi.

GENİŞ KATILIMLI OPERASYONLARDA BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda; 1.450 ekip, 3 bin 626 personel, 18 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Gaziantep, Ankara, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Konya, Manisa, Antalya, Bursa, Balıkesir, Mersin, İzmir, Denizli, Tekirdağ, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Karaman, Hatay, Trabzon, Adıyaman, Osmaniye, Kayseri, Van, Afyonkarahisar, Aydın, Eskişehir, Aksaray, Edirne, Isparta, Niğde, Diyarbakır, Erzurum, Kırklareli, Uşak, Zonguldak, Sakarya, Ağrı, Yozgat, Mardin, Bayburt, Çanakkale, Kilis, Malatya, Ordu, Batman, Bilecik, Burdur, Çorum, Erzincan, Giresun, Rize, Tokat, Amasya, Karabük, Şırnak, Kahramanmaraş, Düzce, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yalova, Çankırı, Kastamonu, Muş, Nevşehir, Artvin, Bolu, Elazığ ve Sinop’ta yapılan operasyonlarda; 332 kg uyuşturucu madde ve 7 milyon 760 bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDAKİ ROLÜ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen operasyonlarda ise 308 ekip ve 1.987 personel görev yaptı.

Ankara, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Denizli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Adana, Manisa, Batman, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda; 152 kg uyuşturucu madde ve 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

YERLİKAYA: “HER YERDE VARIZ, MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK”

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, valileri ve operasyonlarda görev alan polis ve jandarma ekiplerini tebrik etti. “Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız.” diyen Yerlikaya, “Polisimiz ve jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.