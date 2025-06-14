73 Yaşındaki Kenan Kabakulak, Cinsel İstismar

İDDİALAR VE ŞİFA DAĞITMAK

İstanbul Kağıthane’de düzenlediği dini sohbetlerle şifa dağıttığını iddia eden 72 yaşındaki Kenan Kabakulak, daha önce bazı din alimlerinin isimlerini kullanarak onların yerine geldiğini ve “mahlukat” olarak tanımladığı cinleri görebildiğini öne sürdü. Kabakulak, bu cinlerle ilgili rahatsızlıkları iyileştirmek için çıplak elle vurma tekniğini kullandığını savunuyor. Dini sohbetlere katılan 17 yaşındaki bir kız çocuğu, Kenan Kabakulak’ın söylediklerine inandı.

CİNSEL İSTİSMAR VE TACİZ

Bir toplantının ardından Kabakulak, çocuğu bir odaya kapatarak “Senin üzerindeki cinleri alacağım” diyerek cinsel istismara maruz bıraktı. Kenan Kabakulak, çocuğa “Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar” diyerek tehditte bulunup istismarını sürdürdü. Daha sonra, aynı yöntemle çocuğun teyzesini de kandırarak cinsel tacizde bulundu.

HAPİS CEZASI VE YAKALANMA

Çocuk ve teyzesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kenan Kabakulak, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel İstismar” suçlarından yargılandı. 2014 yılında tutuksuz yargılanan şüpheli, toplamda 27 yıl hapis cezası aldı. Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmaya başlanan Kabakulak’ın izine, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ulaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Şişli ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen Kenan Kabakulak, yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerinin ardından, şüpheli cezaevine teslim edildi.