78 Yıllık Pentagon’un İsmine Değişiklik!

BAŞKAN TRUMP’TAN YENİ DÜZENLEME

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın adının değiştirilmesi yönünde bir adım attığını açıkladı. Beyaz Saray’dan gelen bilgilere göre, Trump’ın bugün imzalayacağı 200’üncü başkanlık kararnamesiyle bakanlığın ismi “Savaş Bakanlığı” (Department of War) olarak değişecek. Trump, bu imza töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğini de belirtti.

SAVUNMA KELİMESİ ÜZERİNDEN STRATEJİK DEĞİŞİM

“Bu savaşı bitireceğiz” sözlerine yer veren Trump, “Birçok savaşı durdurdum. Bunun en kolay olacağını sanmıştım ama en zoru çıktı. Yine de başaracağız” diyerek kararlılığını ifade etti. Beyaz Saray yetkilileri, “Savunma” kelimesinin pasif bir imaj oluşturduğunu, “Savaş” ifadesinin ise daha güçlü bir tutum sergilediğini savunuyor. Bu kararnamede yer alan bilgiye göre, ABD Savunma Bakanı resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanmaya başlayacak.

GEÇMİŞE GÖNDERME YAPILIYOR

ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar “Savaş Bakanlığı” adıyla faaliyet gösteren bu kurum, II. Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılandırılarak 1949’da “Savunma Bakanlığı” ismini almıştı. Beyaz Saray, alınan bu kararın tarihi bir geleneği de yeniden hatırlattığını vurguluyor.

KONGRE ONAYI GEREKİYOR

Fakat, bir bakanlığın isminin kalıcı olarak değiştirilmesi için Kongre onayı gerektiği unutulmamalı. Bu durumda, Trump’ın kararı yalnızca “ikincil kullanım” çerçevesinde geçerli olacak. Diğer yandan Pentagon adı, bakanlığın büyük yerleşkesine atıfta bulunarak kullanılmaya devam edecek.