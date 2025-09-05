8 Milyon Kişi Silah Altına Girecek

ASKERİ VARLIĞIN ARTIRILMASI

Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler’deki artan askeri varlığını bahane göstererek, ülke genelinde 15 bin 751 halk savunma üssü ve 5 bin 336 komünal milis birimi oluşturacağını açıkladı.

EĞİTİM ALAN GÖNÜLLÜLER

Dijital platform üzerinden milis gücüne katılımın devam ettiğini söyleyen Maduro, şu anda yaklaşık 4.5 milyon eğitimli kişinin bulunduğunu, gönüllülerle birlikte bu sayının 8 milyonu geçebileceğini belirtti. Maduro, Venezuela’nın barışını koruyacağını ve dış tehditlere karşı savunacağını vurgulayarak, “Güney Amerika ve Karayipler’in barışını tehdit eden, halkların haklarına saldıran kuzeydeki aşırılıkçı akımlar ve Nazi eğilimleriyle karşı karşıyayız” dedi.

Donald Trump, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele için ordunun daha aktif kullanılmasını emretmişti. ABD, Maduro’nun ‘Cartel de los Soles’ adlı uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün lideri olduğunu iddia ederek, 25 Temmuz’da bu örgütü ‘Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist’ ilan etmişti. 8 Ağustos’ta ABD, Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesi için sağlanan bilgilerin ödülünü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkarmıştı. 29 Ağustos’ta Trump’ın talimatıyla, Karayipler’e, Venezuela açıklarına bir denizaltı ve yedi savaş gemisinden oluşan bir deniz grubu gönderilmişti.