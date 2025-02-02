81 İl İçin Sosyal Konut Genelgesi

SOSYAL KONUT GENELGESİ VALİLİKLERE GÖNDERİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla, 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek alanların belirlenmesi amacıyla bir genelge gönderildi. Valilerden, öncelikle Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan yeterli büyüklükte taşınmazların tespit edilmesi istendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşlar için sosyal konut seferberliğini başlatma adımını atıyor. Bakan Kurum’un imzaladığı “Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi”, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlandı ve bu genelgeyle birlikte valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa’daki ‘konut hakkının’ önemine vurgu yapan genelgede, “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler” ifadesi hatırlatıldı.

SOSYAL KONUT UYGULAMALARI HAYATA GEÇİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal konut uygulamaları hayata geçirilecek.

NÜFUSA GÖRE KONUT PLANLAMASI

Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 binin altında olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut inşaatının planlandığı ifade edildi. Valilere, yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine veya belediye mülkiyetindeki taşınmazların tespit edilmesi yönünde talimat verildi.

ARA HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

Yazıda yer alan tespit işlemleri hakkında şunlar belirtildi: 100 konut için imarlı alanın yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız alanın ise yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde olması gerektiği düşünülüyor. Ayrıca, arazi yapısı, eğim ve arazinin yerleşime uygunluk durumu gibi faktörlerin bu büyüklükleri artırabileceği vurgulandı. Arsa veya arazi tespiti yapılırken bu kriterlerin dikkate alınması gerekli.

ALKINDIRICI ALANLARIN SEÇİMİ

Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası açısından konut yapımına uygun alanların tercih edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, tarım, orman, sulama bölgesi ve sit bölgesi gibi alanları içermeyen taşınmazlarla ilgili bilgilerin toplanıp Bakanlığa iletilmesi talep edildi.

Valiliklerden mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları; planı bulunmuyorsa bu alanlara ait 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar; imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporları ile taranmış pafta örnekleri talep edildi.

312 BİN SOSYAL KONUT YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ aracılığıyla bugüne kadar toplam 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatı inşa etti. 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. Halen 81 ilde 312 bin sosyal konut yapım çalışmaları devam ediyor.