More
Gündem

81 İle Halk Sağlığı Müdahale Ekibi Kuruluyor

81-ile-halk-sagligi-mudahale-ekibi-kuruluyor

HALK SAĞLIĞI ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ KURULACAK

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 81 il valiliğine ve il sağlık müdürlüklerine “Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri” kurulmasına yönelik yazı gönderdi. Türkiye’nin deprem, su taşkınları, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ gibi doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar açısından risk taşıyan bir coğrafya olduğu vurgulandı. Yazıda, afetlerin ardından sağlık alanındaki deneyimlerin belirlenmesi ve bunların ışığında Bakanlığın gelecekteki muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık ve yanıt yeteneğinin artırılması amacıyla detaylı çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİK PLANNER

Sağlık Bakanlığı’nın 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde; deprem, küresel salgın ve afet durumlarında birinci basamak halk sağlığı hizmet sunumunun kapasitesinin, erişilebilirliğinin, etkinliğinin ve kalitesinin arttırılması hedefleniyor. Bu çerçevede, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü organizasyonu ve koordinasyonunda il sağlık müdürlükleri bünyesinde “Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri” kurulması planlanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Emine Erdoğan’dan Malezya’da Onur Mesajı

Emine Erdoğan, Malezya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen fahri doktorayı, Türkiye-Malezya dostluğunun ve iş birliğinin göstergesi olarak değerlendirdi.
Gündem

Farklı Göz Renkleriyle Dikkat Çeken Kardeşler

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, heterokromi göz rengine sahip iki kız kardeş, bu özelliğiyle ilgi çekiyor. Kızlar, işitme sorunları dışında sağlıklı olduklarını belirtiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.