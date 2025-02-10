81 İle Halk Sağlığı Müdahale Ekibi Kuruluyor

HALK SAĞLIĞI ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ KURULACAK

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 81 il valiliğine ve il sağlık müdürlüklerine “Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri” kurulmasına yönelik yazı gönderdi. Türkiye’nin deprem, su taşkınları, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ gibi doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar açısından risk taşıyan bir coğrafya olduğu vurgulandı. Yazıda, afetlerin ardından sağlık alanındaki deneyimlerin belirlenmesi ve bunların ışığında Bakanlığın gelecekteki muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık ve yanıt yeteneğinin artırılması amacıyla detaylı çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİK PLANNER

Sağlık Bakanlığı’nın 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde; deprem, küresel salgın ve afet durumlarında birinci basamak halk sağlığı hizmet sunumunun kapasitesinin, erişilebilirliğinin, etkinliğinin ve kalitesinin arttırılması hedefleniyor. Bu çerçevede, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü organizasyonu ve koordinasyonunda il sağlık müdürlükleri bünyesinde “Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri” kurulması planlanıyor.