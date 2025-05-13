81 Yaşındaki Alman Paraşütçü Düştü

OLAYIN DETAYLARI

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’da meydana gelen olayda, Alman vatandaşı Volker Gerhard, yaklaşık 1700 metre yükseklikteki uçuş pistinden tekli atlayış gerçekleştirdi. Gerhard, havalandıktan hemen sonra paraşütünün aniden kapanmasıyla birlikte metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü.

KURTARMA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi koşullarında meydana gelen olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede Gerhard’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CENAZE İŞLEMLERİ

Alman turistin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından sedyeyle kayalıklardan indirilerek Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme ise devam ediyor.