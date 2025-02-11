9 Belediyeye Soruşturma: Özgür Özel Tepkili

ÖZGÜR ÖZEL’İN PARTİ GRUP TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yönelik bir operasyon düzenleyerek, CHP’li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları’nın da arasında bulunduğu 10 kişiyi terör soruşturmasında gözaltına aldı. Özgür Özel, bu soruşturmanın arka planına dair tepkilerini dile getirdi.

BAHÇELİ’YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Özel’in yaptığı açıklamalardan bazıları şu şekilde: “Sayın Bahçeli’nin kalp kapakçığı operasyonu geçirdiğini öğrendik geçmiş olsun diyoruz. CHP olarak bütün siyasi çelişkilerimize rağmen bu süreçte Sayın Bahçeli ve MHP ile ilgili olumsuz siyasi eleştirimiz olmadı, olmayacak. Ne olursa olsun hastalık ve ölüm durumlarında asla, hele hele sosyal medyadan, olmadık eleştiriler parti üyelerimiz yapmıyorlar, yapmamalılar. İyileşsin, görevinin başına gelsin Devlet Bey ile rekabet de ederiz, seçime de gideriz, onları da yeneriz, iktidara da geliriz ama bugün sağlık dilemenin günüdür.”

KARTALKAYA’DA YAŞANAN YANGININ ACISI

Özel, Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili olarak, “Bütün sorumlular ortaya çıksın. 21 gün oldu, kötü kalplilikle karşı karşıyayız. 78 canımızın acısına yanıyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEKLİF

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, “Sokağa çık dedim çıkmadın, pazara gel dedim gelmedin, bu sefer seninle birlikte konteyner kentleri gezmeyi teklif ediyorum sana, var mı cesaretin? Kura çekelim rastgele, varsa cesareti sokak sevmiyorsa salonda dursun. Önce 395 konteynerden birinin adını çekeceksin, ardından o konteyner kentteki konteynerin numarasını çekeceksin. Ajanslar o konteynere o şehirdeki kamerasını yollayıp canlı yayın geçecek. Bu cesareti göster. Var mısın?” şeklinde bir çağrıda bulundu.

TRUMP VE NETANYAHU ELEŞTİRİSİ

Özel, Netanyahu’ya mücadele edecek cesareti bulurken, Trump hakkında sessiz kalan Erdoğan’ı eleştirdi: “Senin Netanyahu’ya laf söyleyecek cesaretin var da Trump’a laf söyleyecek cesaretin yok.”

CHP’YE YASAK, AK PARTİ’YE SERBEST

“Her sene resmi tatil olan 1 Ocak’ta Filistin ile dayanışma yürüyüşü için İstanbul İl Başkanlığımız miting izni istedi, burası valilikçe belirlenen alanlardan değil, cevabı alındı. AK Parti yapınca serbest, CHP yapınca yasak. Bunlarda kızaracak yüz de yok” diyen Özgür Özel, adaletsiz uygulamalara dikkat çekti.

GÖZALTILAR ODAK NOKTASI

Özel, 9 belediyeye yönelik yürütülen terör soruşturması ile ilgili olarak “İki belediye başkan yardımcımız, yedi meclis üyemiz gözaltına alındı. Bu arkadaşları sabahın köründe topluyorlar. Burada cezalandırılan 10 arkadaşımız değil, İstanbul’un iradesine kafa tutuyor. Cürümün kadar yer yakarsın. Bir yandan da bir siyasi partinin genel başkanı tutuklu; Ümit Özdağ” ifadelerini kullandı.