9 Milletvekilinin Dosyası Ayrıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na dair, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor. Başsavcılık, kurultay esnasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlanması ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddiaları incelemekte. Soruşturma kapsamında Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dosyaları ayrıldı.

SORUŞTURMA PARLAMENTER SUÇLARI BÜROSUNCA YÜRÜTÜLECEK

Ayrılan dosyalar içinde yer alan şüpheliler arasında CHP Genel Başkanı Özel de bulunuyor. Bu dosyalar hakkındaki soruşturmanın, “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği bilgisi edinildi. Söz konusu soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler, borç ve usulsüzlük iddialarına yönelik daha fazla bilgi edinmeyi sağlıyor.

DAVA TARİHİ 26 MAYIS’A ERTELENDİ

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı davalar açmıştı. İptal talepleri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde toplanmış ve mahkeme, davayı 26 Mayıs’a ertelemişti. Bu durum, partinin geleceği ve organizasyonları üzerindeki olası etkileri açısından büyük önem taşımakta.