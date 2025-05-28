A. I. İstifa Etti Mi?

FENERBAHÇE YÖNETİMİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe’deki sonuçların ardından ve kaçan şampiyonlulardan sonra, yönetim istifaya davet edildi. Başkan Ali Koç, istifa etmeyeceğini dile getirerek, “Eylül ayında seçimli kongre yapılacak” açıklamasında bulundu. Bu gelişmeler sonrasında, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın 4-2’lik Hatayspor maçının akabinde görevinden ayrıldığı yönündeki haberler gündeme gelmeye başladı.

ILICALI KENDİSİNİ SAVUNDU

Ekol TV’ye açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, iddiaları yalanlayarak, “Böyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ne diyebilirim ki, yalan” sözlerini kullandı. Bu sözler, Ilıcalı’nın görevine devam ettiğini ortaya koydu.

YENİ ADAYLAR BELLİ OLDU

Diğer yandan, Fenerbahçe eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olacaklarını duyurdu. Bu gelişmeler, Fenerbahçe’nin geleceği açısından önemli bir süreç oluşturuyor.