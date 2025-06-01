A. Kutucu, Galatasaray’dan ayrıldı

AHMED KUTUCU GALATASARAY’DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Ahmed Kutucu, takımın yeni forveti olmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Eyüpspor formasıyla Süper Lig’de dikkat çekmişti ve devre arasında Galatasaray’a katılmıştı. Ancak sarı-kırmızılı ekipte Ahmed Kutucu için süreç beklenildiği gibi ilerlemiyor. Bu durum, Ahmed Kutucu’nun yılın buluşmasını gerçekleştirebileceği anlamına gelebiliyor.

ARDA TURAN’DAN TRANSFER ATAĞI

Galatasaray’da istediği performansı sergileyemeyen Ahmed Kutucu için gündeme bomba gibi düşen bir haber gündeme geldi. Ukrayna basınında yer alan bilgilere dayanarak; Shakhtar Donetsk’in yeni teknik direktörü Arda Turan, göreve gelir gelmez ilk transferini yapma kararı aldı. Bu durum, Ahmed Kutucu’nun kariyerinde yeni bir sayfa açması anlamına gelebilir.