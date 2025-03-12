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A Milli Hentbol Takımı İsviçre’ye Yenildi

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A MİLLİ ERKEK HENTBOL TAKIMININ YENİLGİSİ

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup’taki 3. maçında İsviçre ile karşılaştı. Takım, bu mücadelede 38-34’lük skorla mağlup oldu.

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye, bu sonuçla gruptaki 3. karşılaşmasından da yenilgiyle ayrılmış oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 16-21 İsviçre’nin üstünlüğüyle sona erdi. İki dakika cezası alan oyuncular arasında Türkiye’den Yunus Özmusul ve İsviçre’den Steenaerts bulunuyor. Ayrıca, Türkiye’den Doruk Pehlivan kırmızı kart cezasıyla oyundan ihraç edildi.

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