A Milli Kadın Voleybol Takımı Finale Çıktı

YARI FİNALDE SÜRPRİZ GALİBİYET

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi. Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mücadelede kazanan Türkiye oldu. Ay-yıldızlılar, rakibini 3-1’lik bir skorla mağlup etti ve bu sonuçla organizasyon tarihinde ilk defa finale yükselme başarısını gösterdi.

İLK SETTE JAPONYA ÜSTÜNLÜĞÜ

Maçın başlarında dengeli bir oyun sergilenirken, setin ilk bölümleri 6-6 eşitlikle geçti. Bu andan itibaren Japonya, 8-6 öne geçerek 2 sayılık bir fark yakaladı. Milliler, karşılık vererek 10-10’da eşitliği sağladı. Ancak, setin ortalarında Japonya, 15-11’lik bir fark ile öne geçti. Setin sonlarına doğru Japonya, farkı artırmayı başardı ve ilk seti 25-16 kazanarak öne geçti.

İKİNCİ SETTE EŞİTLİK

İkinci sete hızlı başlayan Türkiye, setin başlarında 3 sayılık bir fark (3-6) elde etti. Setin ortalarında, Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar ile art arda sayılar bulan milli takım, farkı 5 sayıya (11-16) çıkardı. Blokta etkinliğini artıran Türkiye, ikinci seti 25-17 kazanarak durumu 1-1’e getirdi.

MİLLİLER ÜÇÜNCÜ SETİ DE KAZANDI

Üçüncü sete Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar’ın sayılarıyla başlayan Türkiye, 3 sayılık fark (4-7) yakaladı. İyi oyununu sürdüren milli takım, setin ortalarında avantajını 11-15 olarak korudu. Takım halinde etkili savunma yapan milliler, üçüncü seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

DÖRDÜNCÜ SETTE NEFES KESEN ANLAR

Dördüncü sette iki takım da etkili hücumlarla skoru 6-6 ve 14-14’te eşitlemeyi başardı. Farkı artıran Japonya’ya karşı etkili servisler kullanan milli takım, durumu 24-24’te eşitledi. Son anda öne geçmeyi başaran milli takım, çekişmeli geçen dördüncü seti 27-25 ve maçı da 3-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

FINALDE RAKİP BEKLENİYOR

Türkiye, bu tarihi başarıyla birlikte organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Finalde, İtalya-Brezilya mücadelesinin galibi ile karşılaşacak. Final maçı yarın TSİ 15.30’da başlayacak.

HEDEF: MELİSSA VARGAS’IN BAŞARISI

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Melissa Vargas, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Onu 13’er sayıyla Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar takip etti.

ANTRENÖR SANTARELLİ TARİHE GEÇİYOR

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, Japonya’yı geçerek Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale çıkmayı başardı. Santarelli, daha önce Sırbistan ile bu organizasyonun finalinde mücadele etti ve altın madalya kazandı. Aynı zamanda, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi’nde de altın madalya başarısı bulunuyor.

FERHAT AKBAŞ TARİHE GEÇTİ

Dünya Şampiyonası’nda olağanüstü bir performans sergileyen Türk başantrenör Ferhat Akbaş, Japonya ile birlikte organizasyonun güçlü takımlarından Hollanda’yı 3-2 yenerek yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Japonya, 15 yıl aradan sonra yarı finale çıkarken, Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihine yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olarak geçti.

MÜSABAKANIN DETAYLARI

Salon: Huamark

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Noemi Rene Karina (Arjantin)

Japonya: Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Yamada, Tsukasa, Iwasawa, Araki, Kitamado, Akimoto)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Hande Baladın)

Setler: 25-16, 17-25, 18-25, 25-27

Süre: 96 dakika