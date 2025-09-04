A Milli Takım Hazır, Sorun Yok

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YENİ ELEMELERDE MÜCADELE EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu’nda yer alacak. Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki ilk maçına 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan karşısında çıkacak. Maç, Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda gerçekleştirilecek ve TSİ 19.00’da başlayacak. Milli oyuncu Merih Demiral, bu önemli maç öncesi düzenlenen basın toplantısında çeşitli konularda yorum yaptı.

MORALİMİZ ÇOK İYİ

Merih, takımın moral durumuyla ilgili olarak: “Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı” ifadelerini kullandı. Takımın motivasyonuna dikkat çeken Demiral, “Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz” dedi.

ARALARINDA HİÇBİR SIKINTI YOK

Gürcistan basınında çıkan “İki futbolcu arasında sıkıntı olmuş. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Merih Demiral, şu şekilde yanıt verdi: “Sorunuzu tam anlamadım. Kimin arasında sorun çıkmış? Onlar herhalde öyle hayal ediyor. Kimsenin arasında bir sıkıntı yok. Hazırız. Yarın da bunu göstereceğimize eminim.”

DÜNYA KUPASI KONUSUNDA ŞANSLARIMIZ YÜKSEK

Son derece hazırlıklı olduklarını vurgulayan Merih, bu maçın önemine değinerek şöyle konuştu: “Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah yarın sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz. Her ihtimal için hazırız. Maç maç bakıyoruz. Herkes motive. Dünya Kupası şansımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnşallah yarın en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde grubu bitiririz.”