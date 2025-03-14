A Milli Takım Macaristan Kadrosu Açıklandı!

A MİLLİ TAKIMIMIZ, MACARİSTAN MAÇLARINA HAZIR

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 ve 23 Mart tarihlerinde Macaristan ile oynayacağı önemli karşılaşmalar için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, taraftarları heyecanlandıran aday kadroyu ve maç programını duyurdu. Kadroda sürpriz isimler ve ilk kez çağrılan genç yetenekler bulunuyor. Ayrıca, cezalı oyuncular ve kart sınırındaki futbolcular da dikkat çekiyor. İşte A Milli Takım’ın Macaristan sınavına dair tüm detaylar.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Vincenzo Montella’nın belirlediği 30 kişilik aday kadro, tecrübeli isimlerle genç yıldızları bir araya getiriyor. İşte kadroda yer alan isimler:

Kaleciler: Berke Özer, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Taha Şahin, Yusuf Akçiçek

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Bu kadro, hem savunmada sağlamlık hem de hücumda yaratıcılık sunarak taraftarların umudunu artırıyor. Ancak bazı yıldızların cezalı olması ve kart sınırında bulunan oyuncular, maçın stratejilerini etkileyebiliyor.

SÜRPRİZ İSİMLER VE GENÇ YETENEKLER

A Milli Takım kadrosunda dikkat çeken bir konulardan biri, ilk kez milli formayı giymeye hazırlanan genç yetenekler. Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ve Taha Şahin, Montella’nın radarına giren yeni isimler olarak kadroya alındı. Bu gençler, Türk futbolu açısından umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor ve taraftar, bu isimlerin Macaristan karşısında sahada olup olmayacağını sabırsızlıkla bekliyor.

Kadroda yer alan iki önemli futbolcu, Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart’taki Türkiye-Macaristan karşılaşmasında sahada olamayacak. Sarı kart cezası nedeniyle bu isimler tribünde yer alacak, ancak ikinci maç için geri dönmeyi hedefliyorlar. Montella, bu eksiklikleri nasıl telafi edeceğini belirlemek durumunda.

Ayrıca, A Milli Takım’da dört oyuncu, Macaristan ile oynanacak ilk maç öncesi sarı kart sınırında yer alıyor: İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü. Bu futbolcular, 20 Mart’taki karşılaşmada kart görürse, 23 Mart’taki rövanşta forma giyememe tehlikesiyle karşılaşacak. Taraftarlar, bu oyuncuların dikkatli oynamasını bekliyor.

MACARİSTAN MAÇLARI VE SÜREÇ

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 Mart’ta deplasmanda, 23 Mart’ta ise iç sahada karşılaşacak. Bu iki önemli maç, Türkiye’nin Uluslar Ligi’ndeki kaderini belirleyecek. İlk karşılaşmadaki cezalı oyuncuların eksikliği, Montella’nın taktiklerini etkileyebilirken, rövanş maçı taraftar desteği ile bir zafer mücadelesine dönüşmesi mümkün. Macaristan’ın güçlü kadrosuna karşı A Milli Takım’ın nasıl performans sergileyeceği, futbolseverler için büyük bir merak konusu.

TARAFTARLARA MESAJ: “BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Vincenzo Montella, kadro açıklamasının ardından taraftarlara hitap ederek, “Bu zorlu maçlarda oyuncularımın her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var. Birlikte başaracağız” ifadesini kullandı. A Milli Takım’ın Macaristan karşısındaki performansı, yalnızca sahadaki oyunculara değil, aynı zamanda tribünlerdeki coşkuya da bağlı olacak. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmalar için şimdiden yerlerini almaya başladı.