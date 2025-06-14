A. S-M, Fenerbahçe’ye Rakip Oluyor

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ ARTIK DİREKTIF VERİYOR

Süper Lig’de transfer süreci hızlanmaya başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi İstanbul’un büyük takımları transfer çalışmalarına girişiyor. Bu bağlamda yaşanan sıcak gelişmeler oldukça dikkat çekiyor. Gündem maddelerinden biri, Allan Saint-Maximin’e dair. Sezonun başında Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımından kiralanan Fransız futbolcunun durumu gündemde.

ALLAN SAINT-MAXIMIN FENERBAHÇE’DE SERİ BİR KONSANTRASYON SORUNU YAŞADI

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun dikkatini çekmeyi başaramayan Allan Saint-Maximin, zaman zaman kadro dışı bırakılarak zor günler yaşadı. 28 yaşındaki futbolcunun bu sezon sonu itibarıyla sarı lacivertli takımdan ayrılması kaçınılmaz oldu. Fenerbahçe’den veda eden oyuncu, şimdi Al-Ahli’ye geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekibi, yıldız futbolcusunu artık gözden çıkarmış durumda ve Saint-Maximin’den kendisine yeni bir kulüp bulmasını istiyor.