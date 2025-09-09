A Şengün, EuroBasket Tarihine Geçti

YARI FİNALE YÜKSELİŞ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı ve maçı 91-77’lik skorla kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Bu önemli karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün, 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asist yaparak müthiş bir performans sergiledi ve triple-double gerçekleştirdi.

EBUROPA BASKETBOL TARİHİNDE ÖNE ÇIKTI

Alperen, bu başarıyla EuroBasket tarihine geçmeyi başardı. 23 yaşındaki genç oyuncu, EuroBasket tarihinde triple-double yapmayı başaran en genç isim oldu ve bu organizasyonun tarihindeki triple-double yapan 5. oyuncu oldu. Daha önce bu başarıya ulaşan isimler arasında Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic yer alıyor.