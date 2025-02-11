A101’de Benzinli Moped ve Teknolojik Fırsatlar

A101’DEN TEKNOLOJİK ÜRÜNLERLE DOLU FIRSAT DOLU HAFTA

Türkiye genelinde, 81 il ve her ilçede 1.200’ün üzerinde tedarikçisiyle perakende sektöründe öncü konumda yer alan A101, 13 Şubat’ta avantajlı teknolojik ürünlerini müşterilere sunacak.

BENZİNLE ÇALIŞAN SÜPER FIRSAT

A101’de bu hafta APEC 49.4 CC Benzinli Moped, 33.990 TL fiyatla satışa sunuluyor. Ayrıca, özellikle yeni nesil televizyon almak isteyenler için TOSHIBA 65UA2363DT 65” 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL, ONVO 50OVF9000UQ 50’’ Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.499 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Diğer televizyon seçenekleri arasında, ONVO 32OV6000H 32” HD Ready Android 13 Smart LED TV 5.499 TL, TOSHIBA 43UA2263DT/ 43UA2363DT 43” 4K UHD Android TV 11.999 TL yer alıyor. Ses cihazları ve akıllı bileklikler de seçenekler arasında; GOSMART GS TWS 18 Bluetooth Kulaklık 329 TL, PIRANHA 9918 Akıllı Bileklik 299 TL ve PHILIPS 10.000 mAh Powerbank 499 TL’den satışa sunuluyor.

BÜTÇE DOSTU BEYAZ EŞYA ALTERNATİFLERİ

A101, beyaz eşya kategorisinde de cazip fiyatlarla tüketicileri karşılıyor. SEG CX 4821 Inox No-Frost Buzdolabı 21.999 TL, SEG CM910S INV Silver Çamaşır Makinesi 12.999 TL, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 11.999 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.499 TL fiyatlarıyla raflarda olacak.

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE GÖRÜLMEYEN FIRSATLAR

A101’de küçük ev aletleri de ön plana çıkıyor. FANTOM Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.499 TL, KIWI KSM-2448 Tost Makinesi 1.699 TL, SINBO SK-8031 Inox Kablosuz Su Isıtıcı 549 TL, KIWI KSC-4270 Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 8.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Ayrıca PIERRE CARDIN markasına ait Şarjlı Saç-Sakal Kesme Makinesi 799 TL, Epilasyon Seti 599 TL ve Kulak-Burun Tüy Alma Makinesi ise 99,50 TL’ye alınabiliyor.