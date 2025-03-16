Ekonomi

A101’den 15-21 Mart İndirim Fırsatları

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İNDİRİMLERLE DOLU KATALOĞU DEVREYE ALDI

A101’in yeni haftaya özel sunduğu indirim kataloğunda temel gıda ürünleri, kahvaltılık seçenekler, atıştırmalıklar ve içeceklerde dikkat çekici fırsatlar yer alıyor. Aynı zamanda temizlik ve hijyen ürünlerinde de cazip fiyat avantajları sağlanıyor. Kişisel bakımına önem verenler için farklı ürünlerde özel indirimler mevcut.

ÇEŞİTLİ KATEGORİLERDE FIRSATLAR

A101 fırsat kataloğunda, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride müşterilere önemli indirim fırsatları sunuluyor. Tüketicilerin bütçelerine katkı sağlayan bu avantajlar, alışverişlerini daha cazip hale getiriyor.

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