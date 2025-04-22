A101, EV1 Elektrikli Araç Satıyor

YENİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİYLE A101’DE HEYECAN YARATILIYOR

A101, teknoloji tutkunlarını bu hafta yine heyecanlandırmayı başarıyor. 24 Nisan’dan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda bu defa sıfır kilometre bir elektrikli araç yer alıyor. Volta markasına ait EV1 modeli elektrikli mini araba, A101’de satışa sunulmak için hazır hale geliyor.

ŞEHİR İÇİ KULLANIM İÇİN İDEAL

Bu kompakt araç, şehir içi kullanım için oldukça uygun olup, azami 45 km/s hıza ulaşabiliyor. Tek bir şarjla yaklaşık 63 kilometre mesafe katedebiliyor. Ayrıca aracın 4.7 inçlik TFT ekranı, Bluetooth bağlantı yeteneği ve iki hoparlörlü ses sistemi gibi çeşitli teknolojik özellikleri bulunuyor.