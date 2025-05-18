AB, 2024 Schengen İstatistiklerini Açıkladı

AVRUPA BİRLİĞİ VİZE İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Avrupa Birliği, 2024 yılına dair Schengen Vizesi istatistiklerini duyurdu. Türk vatandaşları, geçtiğimiz yıl Schengen vizesi almak için en fazla Yunanistan, Almanya ve Fransa’ya başvurdu. Yunanistan, 296 bin 377 başvuruyla bu listenin zirvesinde yer alırken, onu 215 bin 506 başvuru ile Almanya ve 151 bin 640 başvuru ile Fransa izledi. Toplamda Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvuru sayısı 2024’de 1 milyon 173 bin 917’ye ulaştı. 2022’de bu sayı 778 bin 409, 2023’te ise 1 milyon 55 bin 885 olarak kaydedilmişti. Artış trendi, 2024’te de güçlü bir şekilde devam ediyor.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA YER ALDI

AB verilerine göre, 2024 yılında Schengen bölgesine en fazla vize başvurusu yapan ülke, 1 milyon 779 bin 255 başvuruyla Çin oldu. Türkiye ise ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada ise 1 milyon 108 bin 239 başvuru ile Hindistan bulunuyor. Vize başvurularında kaydedilen artışa karşılık, ret oranlarında görece bir düşüş yaşandı. Türkiye’den yapılan vize başvurularının yüzde 14.5’i reddedildi. Bu oran, 2022’de yüzde 15.7, 2023’te ise yüzde 16.1 olarak görünüyordu. 2024’te Avrupa genelindeki ortalama ret oranı ise yüzde 14.8 oldu.

VİZE MUAFİYETİ GÜNDEMDE

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında uzun süredir tartışılan vize muafiyeti konusu hala çözüme kavuşmuş değil. Türkiye, bu süreç ilerleyene kadar vize kolaylığı sağlanması amacıyla AB ülkeleriyle görüşmelerine devam ediyor.