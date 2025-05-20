Ab, 2025 Ekonomik Büyüme Tahminini Düşürdü

AB EKONOMİSİNE DAİR YENİ RAPORUN DETAYLARI

AB Komisyonu tarafından yayımlanan “Avrupa Ekonomik Tahminleri 2025 İlkbahar” raporunda, “Küresel ekonomik belirsizlik ortamında ılımlı büyüme” vurgusu yapılıyor. Raporda, AB ekonomisinde 2025’e tahmin edilenden daha kuvvetli bir başlangıç olduğu, bu yıl büyümenin ılımlı olarak devam edeceği, artan küresel politika belirsizlikleriyle ticari gerginliklere rağmen 2026’da büyümenin bir miktar ivme kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. Öngörülere göre, AB ekonomisi 2025’te yüzde 1,1, 2026’da ise yüzde 1,5 oranında büyüyecek. Euro Bölgesi ekonomisinin 2025’te yüzde 0,9, 2026’da ise yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, önceki “sonbahar” raporunda AB için beklenen büyüme oranları da aşağı yönlü bir revizasyona tabi tutuldu.

YENİ BÜYÜME TAHMİNLERİ

Yeni raporla birlikte AB’nin 2025 ve 2026 için büyüme tahminleri revize edildi. Euro Bölgesi için büyüme tahmini 2025’te yüzde 0,4, 2026 için de yüzde 0,2 oranında düşürüldü. Raporda, “Bugünkü tahminde, büyüme görünümü önemli ölçüde aşağıya doğru revize edildi. Bu zayıflayan küresel ticaret görünümü ve ticaret politikasına ilişkin yüksek belirsizlikten kaynaklanıyor” denildi. Daha fazla detayda, Avusturya’nın bu yıl yüzde 0,3 küçüleceği, Almanya’nın büyümeyeceği, Fransa’nın yüzde 0,6, İtalya’nın yüzde 0,7, İspanya’nın ise yüzde 2,6 büyüyeceği öngörülüyor. Gelecek yıl Almanya’nın yüzde 1,1, Fransa’nın yüzde 1,3, İtalya’nın yüzde 0,9 ve İspanya’nın yüzde 2 oranında büyümesi bekleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Rapor, enflasyonun bu yıl AB’de yüzde 2,3, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 2,1 olmasının beklendiğini belirtiyor. 2026’da enflasyon oranlarının AB’de yüzde 1,9, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 1,7 seviyesine düşeceği öngörülüyor. Dünyanın ABD ticaret politikasındaki korumacı değişimlerle hazırlıksız yakalandığı belirtilerek, 2 Nisan’da açıklanan gümrük tarifeleri artışlarının küresel ekonomide büyük dalgalamalara yol açtığına dikkat çekildi. Raporda, finansal piyasalardaki sert tepkilerin ardından tarifelerin askıya alındığı hatırlatıldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE DAİR YORUMLAR

Raporda Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelere de yer verildi. “Sıkı para ve maliye politikası ile daha düşük enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyondaki düşüşün devam etmesi bekleniyor” denildi. Bütçe açığının azalacağı ve kamu borcunun ılımlı seviyelerde kalacağı ifade ediliyor. Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 2,8, 2026’da ise yüzde 3,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, “AB ekonomisi, yüksek ticari gerginlikler ve artan küresel belirsizlik ortamında dayanıklılık gösteriyor” diye belirtti. Dombrovskis ayrıca, “Enflasyonun daha önce tahmin edilenden daha hızlı azaldığını” söyledi. Görünümdeki risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini dile getirirken, “Bu nedenle AB içinde rekabet gücümüzü artırmak için kararlı adımlar atmalıyız” değerlendirmesini yaptı.