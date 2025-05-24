AB-ABD Ticaret Gerginliği: Sefcovic’ten Saygı Çağrısı

TRANSATLANTİK TİCARET İLİŞKİLERİ TEHDİT ALTINDA

Transatlantik ticaret ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik yüzde 50 tarife tehdidiyle yeniden sarsıldı. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, bu sert çıkışa karşı açık bir yanıt verdi: “AB-ABD ticareti eşsizdir ve tehditler değil, karşılıklı saygı tarafından yönlendirilmelidir!” Sefcovic, AB’nin her iki taraf için de kazançlı bir anlaşma sağlama kararlılığını vurgularken, “Çıkarlarımızı savunmaya hazırız” diyerek Brüksel’in geri adım atmayacağının altını çizdi.

TRUMP’IN YÜZDE 50 TARİFE TEHDİDİ

Trump, 23 Mayıs 2025’te Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, AB ile ticaret müzakerelerinin “hiçbir yere varmadığını” savunarak, 1 Haziran itibarıyla AB mallarına yüzde 50 gümrük vergisi getirilmesini önerdi. “Eğer ürün ABD’de üretilmişse, vergi olmayacak” diyerek Amerikan sanayisini koruma stratejisini devreye sokan Trump, AB’yi köşeye sıkıştırmayı amaçlıyor. Bu çıkış, 2 Nisan’da uygulanan yüzde 20 “karşılıklı” tarife oranının 8 Temmuz’a kadar müzakereler için yüzde 10’a düşürülmesinin ardından geldi. Ancak Trump, çelik, alüminyum ve otomotiv parçaları için yüzde 25’lik vergileri devam ettirirken, ilaç ve yarı iletkenler gibi yeni sektörlere de yeni vergiler getirmeyi planladığını ima etti.

SEFCOVIC’DEN DİPLOMATİK CEVAP

Sefcovic, Trump’ın açıklamasından birkaç saat sonra, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından X’te şu mesajı paylaştı: “AB, her iki tarafın faydasına bir anlaşma için tam angaje. Ancak ticaretimiz tehditlerle değil, karşılıklı saygıyla şekillenmeli. Çıkarlarımızı savunmaya hazırız.” Slovak komiser, bu görüşmede ABD’nin tarifelerinin “haksız ve zarar verici” olduğunu dile getirdi. Sefcovic, AB’nin endüstriyel mallarda sıfır gümrük önerisini masada tuttuğunu, fakat ABD’nin bu “kazan-kazan” teklifine sıcak bakmadığını belirtti. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, “Taraflar arasındaki en güçlü ekonomik bağları yıpratmak yerine inşa etmeliyiz” diyerek, Brüksel’in diyalogdan yana olduğunu ifade etti.

ABD’DEN ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Trump yönetiminin ticaret politikası, Washington’da bile kafa karışıklığı yaratıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News’te yaptığı açıklamada, Trump’ın AB’nin önerdiği teklifleri “kalitesiz” bulduğunu ve yüzde 50 tarife tehdidinin AB’yi “harekete geçirmek” amacıyla tasarlandığını söyledi. Bessent, “Bazı AB ülkeleri bile Brüksel’in ne müzakere ettiğini bilmiyor” diyerek, AB’nin iç uyumunu sorguluyor.

Ancak Bessent’in, AB’nin ticaret komiserinin kim olduğunu bilmediğini ima eden “Avrupa’yı arasam kimi ararım?” ifadesi, Brüksel’de alay konusu oldu. Bir AB yetkilisi, POLITICO’ya, “Sefcovic bu yıl üç kez Washington’a gitti, Lutnick ve Greer’le defalarca görüştü. Bu söylem gülünç.” diye belirtti.