AB Büyüme Tahminini Aşağı Revize Edildi

AB EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ile yaşanan ticari gerilimlerin ardından Euro Bölgesi’nin bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,3’ten yüzde 0,9’a, gelecek yıl için ise yüzde 1,6’dan yüzde 1,4’e indirdi. AB Komisyonunun “Avrupa Ekonomik Tahminleri 2025 İlkbahar” raporu da yayımlandı. Raporda, “Küresel ekonomik belirsizlik ortamında ılımlı büyüme” vurgusu yapıldı. AB ekonomisinin 2025’e tahmin edilenden daha güçlü bir temel üzerinde başladığı, bu yıl büyümenin ılımlı şekilde devam edeceği; artan küresel politika belirsizliği ve ticari gerginliklere rağmen 2026’da büyümenin bir miktar hızlanması beklendiği kaydedildi.

GÜÇLÜ BİR TEMELE SAHİP OLUNMASI BEKLENİYOR

Raporda, AB ekonomisinin 2025’te yüzde 1,1, 2026’da ise yüzde 1,5; Euro Bölgesi ekonomisinin ise 2025’te yüzde 0,9 ve 2026’da yüzde 1,4 büyüyeceği öngörüldü. Önceki “sonbahar” raporunda ise AB’nin 2025’te yüzde 1,5, 2026’da yüzde 1,8; Euro Bölgesi’nin 2025’te yüzde 1,3, 2026’da yüzde 1,6 büyümesi tahmin edilmişti. Son raporla birlikte AB’nin 2025 ve 2026 büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiş oldu. Euro Bölgesi’nin büyüme tahmini de 2025 için yüzde 0,4, 2026 için ise yüzde 0,2 düşürüldü. Raporda, “Bugünkü tahminde, büyüme görünümü önemli ölçüde aşağıya doğru revize edildi. Bu zayıflayan küresel ticaret görünümünden ve ticaret politikasına ilişkin yüksek belirsizlikten kaynaklanıyor.” ifadeleri yer aldı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GÜNCELLENDİ

Bu yıl Avusturya’nın yüzde 0,3 küçülmesi; Almanya’nın büyümemesi; Fransa’nın yüzde 0,6, İtalya’nın yüzde 0,7 ve İspanya’nın yüzde 2,6 büyümesi tahmin edildi. Gelecek yıl ise Almanya’nın yüzde 1,1, Fransa’nın yüzde 1,3, İtalya’nın yüzde 0,9 ve İspanya’nın yüzde 2 büyümesi öngörüldü. Raporda enflasyonun bu yıl AB’de yüzde 2,3; Euro Bölgesi’nde ise yüzde 2,1 olacağı bekleniyor. 2026’da enflasyon oranının AB’de yüzde 1,9; Euro Bölgesi’nde yüzde 1,7 seviyesine düşmesi tahmin ediliyor.

KÜRESEL TİCARET POLİTİKASINDAKİ BELİRSİZLİK

Dünyanın ABD ticaret politikasındaki korumacı değişime büyük ölçüde hazırlıksız yakalandığı ifade edilen raporda, 2 Nisan’da duyurulan gümrük tarifeleri artışlarının küresel ekonomide şok dalgalarına neden olduğu vurgulandı. Finansal piyasaların sert tepkisinin ardından tarifelerin askıya alındığı hatırlatıldı. ABD ticaret politikasının belirsizlik yarattığı ve küresel görünüm üzerinde ağır bir yük oluşturduğu bildirildi. ABD ve Çin arasında 12 Mayıs’ta tarifeleri kısmen geri çekmek konusundaki anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğu belirtilirken, “Ancak tarifeler yüksek seviyede kalmaya devam ediyor ve kaçınılmaz olarak ABD-Çin ticaret akışlarının kademeli biçimde azalmasıyla sonuçlanacak.” denildi. Raporda, ekonomik görünümdeki risklerin aşağı yönlü olduğu ve “Küresel ticaretin daha fazla parçalanmasının büyümeyi azaltabileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceği” değerlendirmesi yapıldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

Türkiye ekonomisine dair de değerlendirmelere yer verilen raporda, sıkı para ve maliye politikası ile daha düşük enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyondaki düşüşün devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Bütçe açığının azalması öngörülürken, kamu borcunun ılımlı seviyelerde seyredeceği ifade edildi. Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 2,8, 2026’da yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor. AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, rapora ilişkin Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, “AB ekonomisi, yüksek ticari gerginlikler ve artan küresel belirsizlik ortamında dayanıklılık gösteriyor.” dedi. Dombrovskis, Avrupa’da büyümenin 2025’te ılımlı bir hızda da olsa devam etmesinin beklendiğine işaret ederek, enflasyonun daha önce tahmin edilenden daha hızlı azaldığını anlattı. “Görünümdeki riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Bu nedenle AB içinde rekabet gücümüzü artırmak için kararlı adımlar atmalıyız.” değerlendirmesini yaptı.