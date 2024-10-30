“AB, Çin Elektrikli Otomobillerine Ek Vergi Getirdi”

AB KOMİSYONU’NDAN SÜBVANSİYON KARŞITI ÖNLEMLER

AB Komisyonu, Çin menşeli elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın tamamlandığını ve bu ülkeden AB’ye elektrikli otomobil ithalatına beş yıl süreyle kesin karşıt vergiler getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Çin’deki elektrikli otomobil değer zincirinin haksız sübvansiyondan faydalandığı belirlendiği ve bunun sonucunda AB’deki üreticilerin ekonomik zarar gördüğü belirtildi.

GEÇİCİ VERGİLERİN UYGULAMA SÜRECİ

Yayımlanan açıklamada, ek vergilerin AB Resmi Gazetesinde ilan edildikten bir gün sonra devreye gireceği, bu süreçte ise Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu çözümler bulmak amacıyla çalışmaların devam edeceği ifade edildi. Çin’de üretilen Tesla modellerine yüzde 7,8, BYD’ye yüzde 17, Geely’ye yüzde 18,8, işbirliği yapan diğer üreticilere yüzde 20,7 ve SAIC ile işbirliği yapmayan firmalara ise yüzde 35,3 oranında ek vergi uygulanacağı açıklandı. Ayrıca, 4 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe giren geçici vergilerin tahsil edilmeyeceği belirtildi.

ÇİN MENŞELİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAZARDAKİ DURUMU

Son yıllarda Avrupa’da satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin payı belirgin şekilde artış gösterdi. Düşük fiyatlı ve sübvansiyonlu elektrikli otomobiller, rakip markaların satışlarının gerisinde kaldığı bir tablo oluşturdu. Temmuz ayında yaptığı açıklamada, AB Komisyonu, Çin’daki elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamasına başlanacağını duyurmuştu. Karar öncesinde, AB, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu ve yeni belirlenen vergi oranları bu oranın üstüne eklenecek.

TOPLAM VERGİ ORANLARI VE UYGULAMA TARİHİ

Yeni ek vergilerle birlikte toplam vergi oranının yüzde 45,3’ü bulması öngörülüyor. Bu vergilerin 30 Ekim tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanması ve 31 Ekim’den itibaren tahsil edilmesi bekleniyor.