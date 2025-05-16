AB’de Sosyal Medya İçin 15 Yaş

AB’DEN DİKKAT ÇEKEN ADIM

İspanya, Fransa ve Yunanistan, Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal medya erişimi için yaş sınırı getirilmesini ve daha fazla kontrol uygulanmasını öneriyor. Bu ülkelerin telekomünikasyon bakanları, 6 Haziran’da Lüksemburg’da düzenlenecek toplantı öncesinde, reşit olmayan bireyleri internet tehlikelerinden koruyacak ortak bir belge oluşturdu.

ORTAK BELGE HAZIRLANDI

İspanyol basınında yer alan belgedeki bilgiler doğrultusunda, bu üç ülkenin bakanlıkları, Avrupa’da tüm internet bağlantılı cihazlar için kullanıcı yaş doğrulama ve ebeveyn kontrol yazılımlarını içeren zorunlu mekanizmaların kurulmasını talep ediyor. Bu önlemler, reşit olmayanların güvende olmasını hedefliyor.

15 YAŞ SINIRI GETİRİLECEK

Bu üç ülkenin ortak görüşü, sosyal medyada yaşa uygun tasarımlar gerektiren Avrupa standartlarının oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Böylece “pop-up” bildirimleri, profil özelleştirmeleri veya otomatik oynatılan videolar gibi bağımlılık yaratabilecek unsurların etkisi azaltılacak. İspanya, Fransa ve Yunanistan, 6 Haziran’daki toplantıda bu konuda AB ülkeleri için ortak karar alınmasını öneriyor. Ayrıca, sosyal medyaya erişim için 15 yaş sınırı getirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Bu ülkeler, internet üzerindeki birçok uygulamanın reşit olmayanların sağlığı ve refahı açısından tehdit oluşturduğunu belirtiyor ve bu konuda Birlik içinde ortak bir karar alınmasının önemine dikkat çekiyor.