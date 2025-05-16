AB’de Sosyal Medya İçin 15 Yaş Sınırı

İSPANYA, FRANSA VE YUNANİSTAN’DAN ÖNERİLER

İspanya, Fransa ve Yunanistan, Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal medyaya erişim için bir yaş sınırı belirlenmesini ve daha sıkı kontrollerin getirilmesini önerdi. Bu üç ülke, reşit olmayanları internetin risklerinden korumak amacıyla ortak bir belge hazırlandı.

ORTAK BELGE HAZIRLANDI

AB telekomünikasyon bakanları, 6 Haziran’da Lüksemburg’da gerçekleştirilecek toplantı öncesi, reşit olmayanları internet risklerinden korumak için ortak bir belge üzerinde çalışıyor. İspanyol basınına göre, üç ülkenin bakanlıkları, AB ülkelerindeki tüm internet bağlantılı cihazlar için kullanıcı yaşı doğrulama ve ebeveyn kontrol yazılımlarını zorunlu kılacak mekanizmaların oluşturulmasını talep ediyor.

15 YAŞ SINIRI GÜNDEMDE

Ortak görüşte, sosyal medyada uygun yaş tasarımlarını gerektiren Avrupa standartlarının oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Bu standartlar, bağımlılık yaratan reklamlar ve kullanıcıları yanıltabilecek yönlendirmelerin azaltılmasına yöneliyor. İspanya, Fransa ve Yunanistan, AB ülkelerini 6 Haziran’daki toplantıda bu konu ile ilgili ortak karar almaya davet ediyor ve sosyal medyaya erişim için 15 yaş sınırının getirilmesini öneriyor. Üç ülke, internetteki birçok uygulamanın reşit olmayanların sağlığı ve refahı için bir tehdit oluşturduğunu savunarak, birlik içinde ortak bir kararın alınması gerektiğini ifade ediyor.