Ab’de Sosyal Medyaya 15 Yaş Sınırı

AB’DEN DİKKAT ÇEKEN ADIM

İspanya, Fransa ve Yunanistan, Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal medya erişimi için yaş sınırı ve daha sıkı kontrol önerdi. Bu nedenle, Avrupa Birliği telekomünikasyon bakanları, reşit olmayanları internetin risklerinden korumak amacıyla ortak bir belge hazırladı.

ORTAK BELGE HAZIRLANDI

Lüksemburg’da 6 Haziran’da yapılacak toplantı öncesi hazırlanan belgede, bu üç ülkenin bakanlıkları, tüm internet bağlantılı cihazlarda kullanıcı yaşı doğrulama ve ebeveyn kontrol yazılımlarını zorunlu kılacak mekanizmaların oluşturulmasını talep ediyor.

15 YAŞ SINIRI GETİRİLECEK

Bu ortak görüş, sosyal medyada yaşa uygun tasarımlar oluşturulması gerektiğine vurgu yapıyor. Bağımlılık yaratan reklamlar, profil özelleştirme ve otomatik oynatılan videoların azaltılması gerektiği belirtiliyor. İspanya, Fransa ve Yunanistan, 6 Haziran’daki toplantıda sosyal medyaya erişim için 15 yaş sınırının getirilmesi gerektiğini öne sürüyor. Bu ülkeler, mevcut uygulamaların reşit olmayanların refah ve sağlığı açısından bir tehdit oluşturduğunu savunarak, ortak karar alınmasının önemini vurguluyor.