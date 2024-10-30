“AB’den Çinli Elektrikli Araçlara Yüzde 45,3 Vergi”

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YÜKSELTİLEN VERGİ STRATEJİSİ

Avrupa Birliği, Çin’in ticaretini ve küresel ölçekteki yayılma çabalarını önlemek amacıyla bilinen vergi artırma stratejisini sürdürüyor. Yapılan soruşturma sonucunda AB, Çin menşeli elektrikli araçlarda uygulanan tarifeleri yüzde 45,3’e kadar yükseltme kararı aldı. Çin’in çeşitli alanlarda dünya genelinde liderliği ele geçirme arzusu, AB ve ABD tarafından engellenmeye çalışılıyor. Düşük maliyetlerle yüksek kalitede ürünler sunmaya başlayan Çin’e karşı diğer ülkeler, koydukları kota ve vergilerle ticari ilişkileri azaltmayı hedefliyor.

Avrupa Komisyonu, yaptığı soruşturmanın sonuçlarına dayanarak elektrikli araçlar için ek tarife uygulamaları belirledi. AB’nin standart otomobil ithalat vergisi olan yüzde 10’a ek olarak, Tesla için yüzde 7,8’lik yeni bir ek tarife belirlenirken, Çinli SAIC için bu oran yüzde 35,3’e kadar çıkıyor. Bu yeni uygulama, Avrupa Birliği’nin resmi belgelerinde Salı günü yayınlanarak onaylandı ve bugünden itibaren yürürlüğe girecek.