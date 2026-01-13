AB’den Grönland Açıklaması: Dayanışma Vurgusu

ABD’NİN GRÖNLAND ÜZERİNE YAPILAN AÇIKLAMALARI TARTIŞILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ikinci döneminin başlangıcından itibaren vurguladığı ve Venezuela’ya askeri müdahaleden sonra artırdığı Grönland’a sahip olma konusundaki söylemleri üzerine Avrupa’da tartışmalar devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Anitta Hipper, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtladı.

“KENDİ HALKINA AİT OLAN GRÖNLAND”

AB’nin Grönland’ı koruma yükümlülüğü olup olmadığına dair bir soruya yanıt veren Hipper, yasal detaylara girmek istemediğini ifade ederek, “Kendi halkına ait olan Grönland ile tam dayanışma içindeyiz.” dedi. Hipper, bunun yanı sıra, “Bazılarının ulusal güvenliğinin başkalarının egemenliği pahasına sağlanamayacağını ve hiçbir zaman sağlanmaması gerektiğini de teyit ediyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ABD İLE İLİŞKİLER ÖNE ÇIKIYOR

Bu ilkenin, uzun süredir müttefik olan ve karşılıklı destek ilişkisi içinde bulunan ülkeler için geçerli olduğunu aktaran Hipper, ABD’nin bu çerçevede vazgeçilmez bir ortak olmaya devam ettiğini belirtti.

TRUMP’IN RUSYA VE ÇİN SORUNU

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorularda, “Grönland’ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca, Grönland çevresinde Çin ve Rusya’ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin varlığına dikkat çekerek, bu durumu kabul edemeyeceklerini ve “bir şekilde Grönland’ı alacaklarını” ifade etti.

“ONLARIN BİZE İHTİYACI VAR”

Grönland’ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğine olumsuz etkisi olup olmayacağına dair bir soruya ise Trump, “Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var.” yanıtını verdi. Öte yandan, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD’den gelen egemenliğin devredilmesini de içeren önerilere olumsuz yanıt vermişti.