Dünya

Ab Forumunda Gazze Protestosu: İSRAİL Suç Ortağıdır

ab-forumunda-gazze-protestosu-israil-suc-ortagidir

ASKERİ OPERASYONLARIN DERİNLEŞMESİ

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliam, yeni başlatılan askeri operasyonlarla daha da derinleşiyor. Gazze’de gerçekleşen saldırılara yönelik tepkiler, uluslararası düzeyde önem kazanmayı sürdürüyor. Avrupa İnsani Forumu, bu yıl 4’üncü kez gerçekleştirilirken, Brüksel’de düzenlenen etkinlikte, AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze’deki duruma dair konuşma yaparken protestoya maruz kaldı.

YARDIM GÖNDERME İSTEĞİ

Lahbib, “Şu anda, Gazze sınırında bir tır konvoyu var. Bu tırlardaki yardımın yeterli olmayacağını biliyoruz. Gazze’ye yüzbinlerce hayat kurtarmak için binlerce kamyonluk yardım ulaştırmak istiyoruz.” diyerek, durumu vurguladı. Ayrıca, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Kerem Şalom’da 29 tırın beklediğini, 9 bin tırın ise içeri girmek için hazırlandığını belirtti. Bunun için her fırsatı değerlendirerek yardım ulaşımını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

PROTESTOLAR VE SUÇ ORTAKLIĞI

Açılış panelinin sonunda, katılımcılardan biri Lahbib’in sözlerini tamamlamasının ardından “Gazze ne olacak?” diye seslendi. Protestocu, Gazze’de yaşanan olayların sadece doğal bir insani felaket olarak ele alınmasına karşı çıkarak, “İsrail Gazze’de soykırım yapıyor ve siz Lahbib, suç ortağısınız.” şeklinde sert bir tepki gösterdi.

ÖNEMLİ

Dünya

Rusya’da Apple’a Para Cezası Kesildi

Rusya, Apple'ı LGBT propagandası yapma suçlamasıyla 7,5 milyon ruble (yaklaşık 94 bin dolar) ceza ile cezalandırdı.
Dünya

İngiltere, Fransa Ve Kanada’dan Sert Uyarı

İngiltere, Fransa ve Kanada, Gazze'deki insani krize dair İsrail'i kınayan ortak bir açıklama yaptı. Netanyahu ise saldırıların süreceğini bildirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.