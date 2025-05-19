Ab Forumunda Gazze Protestosu: İSRAİL Suç Ortağıdır

ASKERİ OPERASYONLARIN DERİNLEŞMESİ

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliam, yeni başlatılan askeri operasyonlarla daha da derinleşiyor. Gazze’de gerçekleşen saldırılara yönelik tepkiler, uluslararası düzeyde önem kazanmayı sürdürüyor. Avrupa İnsani Forumu, bu yıl 4’üncü kez gerçekleştirilirken, Brüksel’de düzenlenen etkinlikte, AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze’deki duruma dair konuşma yaparken protestoya maruz kaldı.

YARDIM GÖNDERME İSTEĞİ

Lahbib, “Şu anda, Gazze sınırında bir tır konvoyu var. Bu tırlardaki yardımın yeterli olmayacağını biliyoruz. Gazze’ye yüzbinlerce hayat kurtarmak için binlerce kamyonluk yardım ulaştırmak istiyoruz.” diyerek, durumu vurguladı. Ayrıca, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Kerem Şalom’da 29 tırın beklediğini, 9 bin tırın ise içeri girmek için hazırlandığını belirtti. Bunun için her fırsatı değerlendirerek yardım ulaşımını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

PROTESTOLAR VE SUÇ ORTAKLIĞI

Açılış panelinin sonunda, katılımcılardan biri Lahbib’in sözlerini tamamlamasının ardından “Gazze ne olacak?” diye seslendi. Protestocu, Gazze’de yaşanan olayların sadece doğal bir insani felaket olarak ele alınmasına karşı çıkarak, “İsrail Gazze’de soykırım yapıyor ve siz Lahbib, suç ortağısınız.” şeklinde sert bir tepki gösterdi.