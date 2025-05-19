Ab Forumunda Gazze Protestosu: İsrail Suç Ortağıdır

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ OPERASYONLARI DERİNLEŞİYOR

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliam, dün başlatılan askeri operasyonlarla daha da derinleşiyor. Gazze’de yaşanan saldırılara ilişkin tepkiler, uluslararası arenada büyüyen bir dikkat çekiyor. Avrupa İnsani Forumu, bu yıl AB tarafından dördüncü kez düzenleniyor ve Brüksel’de devam eden konferansta, AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze’deki duruma ilişkin konuşma yaparken protesto ediliyor.

AİLELERİ KORUMAK İÇİN GEREKEN YARDIM

Lahbib, “Şu anda, Gazze sınırında bir tır konvoyu var. Bu tırlardaki yardımın yeterli olmayacağını biliyoruz. Gazze’ye yüzbinlerce hayat kurtarmak için binlerce kamyonluk yardım ulaştırmak istiyoruz.” şeklinde ifade etti. Bunun yanı sıra BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Kerem Şalom’da 29 tırın beklediğini ve içeri sokmak istedikleri 9 bin tırın var olduğunu belirterek, “Bu konuda her fırsatı değerlendireceğiz.” diye konuştu.

PROTESTOLARIN GÜÇLENMESİ

Açılış panelinin sona ermesinin ardından bir katılımcı, Lahbib’in sözlerini tamamladığı anda, “Gazze ne olacak?” diyerek seslendi. Protestocu, Gazze’deki durumu doğal bir insani felaket olarak ele alınmasına tepki gösterirken, “İsrail Gazze’de soykırım yapıyor ve siz Lahbib, suç ortağınız.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.