AB Gümrük Vergisi Muafiyeti Türkiye İçin Tehdit mi

Avrupa Birliği, Çin menşeli düşük maliyetli ürünlerin pazar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 150 euro altı alışverişlerdeki gümrük vergisi muafiyetini kaldırma kararı aldı. Ancak bu kararın yalnızca Çin’i mi yoksa Türkiye gibi Gümrük Birliği’nde olan ülkeleri de kapsayıp kapsamayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

MUAFİYET İÇİN MÜZAKERELER BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin bu uygulamadan muaf tutulması adına Avrupa Birliği ile müzakerelere başladı. Türkiye, yıl sonu hedefleri arasında yer alan 8 milyar dolarlık e-ihracatın yüzde 35’ine denk gelen 2,8 milyar dolarlık pazar payının zarar görmemesi için yoğun diplomatik faaliyetler yürütüyor.

Paket Sayılarında Önemli Değişiklik

AB Konseyi, üye ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel’deki toplantısı sonucunda 150 euro altı alışverişlerdeki vergi muafiyetinin kaldırılması konusunda uzlaşı sağladı. 2024 yılı itibarıyla bu kapsamdaki yaklaşık 2 milyar paketin yüzde 91’i direkt olarak Çin’den geldi. Ancak karar metninde yalnızca Çin’i hedef alan bir ayrım yapılmadığı için Türkiye’de kaygılar artmış durumda.

AB’DEN MUAFİYET TALEBİ

Türkiye, Türkiye menşeli düşük maliyetli e-ithalatın iç pazarda oluşturduğu olumsuz etkiyi önlemek için Ağustos 2024 itibarıyla kargo yoluyla gümrüksüz alışveriş limitini 150 eurodan 30 euroya çekmişti. Şimdi ise AB’nin yeni kararlarının dışına çıkmak için Gümrük Birliği çerçevesinde müzakereler gerçekleştiriliyor.

KOBİLERDE Endişeler Artıyor

Bakanlık yetkilileri, “AB, bu kapsama Türkiye’yi de dahil edebilir. Bu nedenle Anlaşmalar Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. Umuyoruz ki olumlu sonuçlanacaktır” biçiminde açıklamada bulundu. TOBB E-Ticaret Meclisi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, AB’nin yeni düzenlemesiyle ürünler altı ana gruba ayrılacak ve her bir kategoriye farklı vergi oranları uygulanacak. Ayrıca, paket başına 2 euro ve üzeri ek vergi talep edilmesi planlanıyor. AB, birlik ülkelerine ürün gönderimi yapan firmalardan da temsilcilik açmalarını isteyecek. Bu yükümlülükleri yerine getiremeyen küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) AB pazarından çekilmesi söz konusu olabilir.