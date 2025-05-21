Ekonomi

Ab, İsrail’in Büyük Ticareti Ortağıdır

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İSRAİL’LE TİCARETİN SORGULANMASI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, dünya ülkeleri arasındaki ticaret ilişikleri sorgulanıyor. Avrupa Birliği, İsrail’in en önemli ticaret ortağı konumunda. İsrail’in toplam ithalatında AB’nin payı yüzde 34,2, ihracatında ise yüzde 28,8 olarak belirleniyor.

AB İLE TİCARET VERİLERİ

Eurostat verilerine göre, 2024 yılında İsrail, Avrupa Birliği’ne 15,9 milyar euro değerinde ihracat gerçekleştirirken, 26,6 milyar euro tutarında ithalat yapmış durumda. Bu bilgiler, bölgedeki ticaret dinamiklerini ve dünya çapında yaşanan durumu etkileyen önemli unsurları gözler önüne seriyor. Türkiye ise yaptığı açıklamada, İsrail ile olan tüm dış ticaretini sıfırladığını duyurdu.

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