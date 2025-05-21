AB, İsrail’in En Büyük İş Ortağıdır

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI VE DÜNYA TİCARETİ

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, dünya genelindeki ülkelerle olan ticaret ilişkileri yeniden sorgulanmaya başlıyor. Avrupa Birliği (AB), İsrail’in en önemli ticaret ortağı konumunda yer alıyor. İsrail’in ithalatında AB’nin payı yüzde 34.2 seviyesinde bulunurken, ihracatında bu oran yüzde 28.8 olarak kaydediliyor.

EUROSTAT VERİLERİNE GÖRE TİCARET RAKAMLARI

Eurostat’ın sağladığı verilere göre, 2024 yılı itibarıyla İsrail, AB’ye yönelik 15.9 milyar euroluk ihracatta bulunacakken, 26.6 milyar euroluk bir ithalat gerçekleştirecek. Bu durum, AB ve İsrail arasındaki ticaretin ne kadar büyük bir hacme sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye ise İsrail ile olan bütün dış ticaretini sıfırladığını duyurdu.