AB Liderleri Güvenlik Mekanizması Oluşturmalı

SON DÖNEMDE DİPLOMATİK ÇABALAR ARTIYOR

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın, AB liderleriyle gerçekleştirdiği videokonferans toplantısının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, 3,5 yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından diplomatik çabaların hızlandığı ifade edildi. Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri sağlama sürecinin ivme kazanması da vurgulandı. Açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump’ın bu sürece katılmayı kabul etmesi, önemli ve memnuniyet verici bir adım” şeklinde değerlendirmelerde bulunuldu. NATO’nun 5. maddesine benzer bir güvenlik mekanizmasının oluşturulması gerektiği belirtilirken, Gönüllüler Koalisyonu’nun sürece aktif katılımının önemi üzerinde duruldu.

UKRAYNA’NIN SAVUNMA ROLÜ

Ukrayna ordusunun Avrupa’nın “ilk savunma hattı” olduğunu hatırlatan açıklamada, AB’nin Ukrayna’ya en fazla askeri ve ekonomik desteği sağlayan aktör olduğu ve bu desteğin artırılacağı ifade edildi. “Ukrayna’nın güvenliği, Avrupa’nın güvenliğidir” mesajı verilerek, barış sürecinin ilk adımı olarak Rusya’nın şiddeti derhal sona erdirmesi gerektiği vurgulandı. Aksi takdirde yaptırımların devam edeceğinin altı çizildi.

AB ÜYELİĞİ BAĞLAMINDA UKRAYNA

Açıklamada, Ukrayna’nın geleceğinin güvenlik garantileriyle sınırlı kalmayıp, AB üyeliği ile de bağlantılı olduğu belirtildi. Ukrayna’nın AB’ye katılım sürecinin hızlandırılması gerektiği ifade edildi. Savaşın başlangıcından bu yana Avrupa’nın Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduğunun altı çizildi. “Zorlu bir yol bizi bekliyor. Ancak barış ve AB üyeliği sürecinde Ukrayna’nın yanında olmayı sürdüreceğiz” şeklinde mesaj verildi.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa’dan liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı. Trump, görüşmeyi olumlu değerlendirmiş ve Zelenski ile Putin’in bir araya geleceği bir üçlü zirve için hazırlıklara başladığını duyurmuştu. Bunun ardından AB Konseyi Başkanı Costa, durumu değerlendirmek amacıyla AB liderlerini videokonferans ile topladı.

NATO’NUN SAVUNMA TAHAHÜDÜ

NATO’nun askeri ittifak olarak önemini artıran faktör, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın ortak savunma taahhüdünü sağlayan 5. maddesi olarak öne çıkıyor. Bu madde, bir saldırı veya saldırı tehdidi durumunda üye ülkelerin savunulmasını ve bir üyesine yapılan saldırının tüm üyelerine yapılmış sayılarak harekete geçilmesini öngörüyor. NATO tarihinde 5. madde, sadece 11 Eylül terör saldırısının ardından işletilmiştir.