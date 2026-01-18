AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşması Hayata Geçti

AB-MERCOSUR TİCARET ANLAŞMASI İMZALANDI

Paraguay’ın başkenti Asuncion’da gerçekleştirilen AB-MERCOSUR ticaret anlaşması imza törenine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve bölge ülkelerinin liderleri katıldı. Törende konuşan von der Leyen, “Bugün MERCOSUR ve Avrupa arasında yeni bir ortaklık anlaşması anlamına gelen önemli bir belgeyi imzalıyoruz. Bu anlaşma 25 yıldır hazırlanıyordu.” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SERBEST TİCARET BÖLGESİ KURULUYOR

Von der Leyen, AB ve MERCOSUR ülkelerinin küresel gayrisafi yurt içi hasılanın neredeyse yüzde 20’sine denk gelen dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini kuracağını belirtti. Bu durumun 700 milyon insana yeni fırsatlar sunacağını ifade eden von der Leyen, “Bu anlaşma, tarifeleri ve diğer ticaret engellerini ortadan kaldıracak, kamu alımlarını açacak, yatırım ve ticaret akışını teşvik edecek kurallara dayalı bir çerçeve sağlayacak.” şeklinde konuştu.

İŞBİRLİĞİ VE ORTAKLIK MESAJI

AB ve MERCOSUR ülkelerinin, dünyaya rekabet yerine işbirliğini, kutuplaşma yerine ortaklığı tercih ettikleri mesajını veren von der Leyen, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müzakereleri 25 yılı aşkın bir sürenin ardından sonucuna ulaşan anlaşma, sığır eti, kümes hayvanları ve süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlayacak. Buna ek olarak, MERCOSUR ülkeleri olan Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay, Avrupa sanayi ürünlerine pazarlarını daha fazla açacak.

YENİ FIRSATLAR VE ETKİLER

Kurulacak bu anlaşma ile yaklaşık 700 milyon tüketiciyi kapsayan dünyanın en büyük ticaret bölgelerinden biri oluşturulacak. AB şirketlerine bölgede yeni fırsatlar sunması beklenen anlaşmanın, AB’nin MERCOSUR’a yıllık ihracatında yüzde 40’a varan artış sağlaması öngörülüyor. Anlaşma, MERCOSUR’dan AB’ye gönderilen hassas tarım ürünlerinin, gerektiğinde pazara erişimini sınırlayabilecek tedbir maddelerini de içermektedir.

ONAY SÜRECİ VE JEOPOLİTİK KAZANIM

Yürürlüğe girecek olan anlaşma, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından hayata geçirilecek. Brüksel bu anlaşmayı, Latin Amerika’daki ticarette AB’nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendirmektedir. Ayrıca, Avrupa’daki çiftçiler, düşük standartlarda üretilen ucuz tarım ve hayvancılık ürünlerinin Avrupa pazarını doldurabileceğinden endişeli; bunun birçok çiftliğin iflasına yol açabileceği belirtiliyor. Anlaşmaya, Almanya ve İspanya destek verirken, Fransa, Polonya ve Macaristan gibi bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.