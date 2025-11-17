AB’nin Gümrük Vergisi Muafiyetinde Belirsizlikler Var

Avrupa Birliği, Çin menşeli uygun fiyatlı ürünlerin AB pazarındaki etkisini sınırlamak amacıyla 150 euro altı alışverişlerdeki gümrük vergisi muafiyetini kaldırma kararı aldı. Ancak bu kararın, yalnızca Çin’i mi yoksa Gümrük Birliği içinde yer alan Türkiye gibi ülkeleri de kapsayıp kapsamayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

TÜRKİYE İÇİN MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin bu yeni uygulamadan muaf tutulabilmesi için AB ile müzakere sürecine girdi. Türkiye, yıl sonu için hedeflenen 8 milyar dolarlık e-ihracatın %35’ini oluşturan AB pazarındaki 2,8 milyar dolarlık pazar payının zarar görmemesi adına diplomatik girişimlerini hızlandırıyor.

Paket sayısı değişiyor

AB Konseyi, üye ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel’deki toplantısında, 150 euro altı alışverişlerdeki vergi muafiyetinin kaldırılması hususunda uzlaşmaya varıldı. 2024 yılında AB’ye ulaşacak bu kapsamdaki yaklaşık 2 milyar paketin %91’i Çin’den gelecek. Ancak karar metninde yalnızca Çin’i kapsayan bir ayrım yapılmaması, Türkiye için endişe doğuruyor.

TÜRKİYE ÖNLEM ALDI

Türkiye, Çin menşeli ucuz e-ithalatın iç pazar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, Ağustos 2024 itibarıyla kargo yoluyla gümrüksüz alışveriş limitini 150 eurodan 30 euroya indirdi. Şimdi ise, AB’nin yeni uygulamasından muaf olabilmek için Gümrük Birliği çerçevesinde müzakereler yürütülüyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Bakanlık yetkilileri, “AB, bu kapsama Türkiye’yi de dahil edebilir. Bu nedenle Anlaşmalar Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. Umuyoruz ki olumlu sonuçlanacaktır” şeklinde açıklama yaptılar.

KOBİ’LER TEHLİKEDE

TOBB E-Ticaret Meclisi’ne göre, AB’nin yeni düzenlemesi ile beraber ürünler altı kategoriye ayrılacak ve her bir kategori için farklı vergi oranları uygulanacak. Ek olarak, paket başına 2 euro ve üzeri ek vergi alınması planlanıyor. AB, birlik içerisine ürün gönderecek şirketlerden temsilcilik açmalarını da talep edecek. Bu yükümlülüklere uymayan KOBİ ve mikro ihracatçıların AB pazarından çekilmek zorunda kalabileceği uyarısında bulunuluyor.