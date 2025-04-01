AB Otomobil İhracatında Fazla Verdi

AB OTOMOBİL TİCARETİ VERİLERİ AÇIKLANDI

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin 2024 yılı otomobil ticaretine dair verileri paylaştı.

İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI

Verilere göre, AB ülkeleri 2023 yılında 5,4 milyon otomobil ihraç ederken, 4 milyon otomobil ithal etti. Bu dönemde AB’nin otomobil ihracatı toplamda 165,2 milyar Euro olarak gerçekleşirken, otomobil ithalatı 75,9 milyar Euro seviyesinde kaldı. Sonuç olarak, AB 2024 yılı itibarıyla otomobil ticaretinde 89,3 milyar Euro fazla verdi.

OTOMOBİL İHRACATINDA ÜLKELERİN PAYI

AB’nin en fazla otomobil ihraç ettiği ülkeler arasında ABD ilk sırada yer aldı. AB, ABD’ye 38,9 milyar Euro, İngiltere’ye 34,3 milyar Euro, Çin’e 14,5 milyar Euro, Türkiye’ye 12 milyar Euro ve İsviçre’ye 8,5 milyar Euro değerinde otomobil gönderdi. Ayrıca, AB’nin 2019-2024 dönemi arasında otomobil ihracatında en yüksek artış yüzde 364,1 ile Türkiye’de gerçekleşti. Aynı süreçte AB’nin otomobil ihracatında en fazla düşüş ise yüzde 22,3 ile Çin’de görüldü.

İTHALATTA YİNE ÇİN ÖNDE

AB’nin otomobil ithalatında en büyük paya sahip ülkeler ise 12,7 milyar Euro ile Çin, ardından 12,3 milyar Euro ile başka ülkeler gelmektedir. Bu veriler, AB’nin otomobil ticaretine dair geniş bir perspektif sunuyor.