AB, Schengen Verilerini Yayınladı: Başvurular Arttı

TÜRKİYE’NİN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARI ARTIYOR

Avrupa Birliği (AB) 2024 yılı için Schengen Vizesi istatistiklerini duyurdu. Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşları, Schengen vizesi almak için en çok Yunanistan, Almanya ve Fransa’ya başvurdu. Yunanistan, 296 bin 377 başvuru ile listenin en üstünde yer alırken, Almanya 215 bin 506 ve Fransa ise 151 bin 640 başvuru ile onu takip etti. 2024 yılında Türkiye’den yapılan toplam başvuru sayısı 1 milyon 173 bin 917 olarak kaydedildi. Bu rakam, 2022’de 778 bin 409, 2023’te ise 1 milyon 55 bin 885 olarak görülüyordu. Artış eğilimi, 2024’te de güçlü bir şekilde devam ediyor.

AB verilerine göre, 2024 yılında Schengen bölgesine en fazla vize başvurusu yapan ülke, 1 milyon 779 bin 255 başvuru ile Çin oldu. Türkiye bu alanda ikinci sıraya yerleşirken, Hindistan 1 milyon 108 bin 239 başvuru ile üçüncü sırada bulunuyor. Vize başvurularında gözlemlenen artışa rağmen, ret oranlarında nispeten bir azalma yaşandı. Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 14.5’i reddedilirken, bu oran 2022’de yüzde 15.7 ve 2023’te yüzde 16.1 seviyesindeydi. 2024’te Avrupa genelindeki ortalama ret oranı ise yüzde 14.8 olarak belirlenmiştir.

VİZE MUAFİYETİ KONUSU DEVAM EDİYOR

AB ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden vize muafiyeti meselesi ise hala çözüm bulmuş değil. Türkiye, bu süreç ilerlerken vize kolaylığı sağlanması amacıyla AB ülkeleriyle görüşmelerini sürdürmekte.